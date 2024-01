Setelagoano está entre os ganhadores da Lotofácil

Morador de Sete Lagoas é um dos contemplados no sorteio da Lotofácil. Os bilhetes vencedores do prêmio principal foram registrados nas seguintes localidades: Sete Lagoas (MG), Rolim de Moura (RO), Rio Bonito (RJ) e Rio de Janeiro (RJ), este último através de canais eletrônicos.

Imagem ilustrativa

No concurso 3009 da Lotofácil, quatro apostas acertaram os 15 números sorteados, cada uma garantindo um prêmio de R$ 249.476,22.

Além disso, 423 apostas com 14 acertos receberão um prêmio individual de R$ 706,64. Para os 13.527 jogos vencedores com 13 acertos, o prêmio é de R$ 30.

Outras 149.661 apostas com 12 acertos ganharão R$ 12, enquanto as 665.440 apostas com 11 acertos receberão R$ 6.

Para participar do próximo sorteio da Lotofácil, é possível fazer apostas até uma hora antes do evento nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Com 25 números disponíveis, as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. Os preços variam de R$ 3 a mais de R$ 46,5 mil. A opção de "Surpresinha" está disponível para quem prefere que o sistema escolha os números por eles.

Da Redação