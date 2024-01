Prefeito Duílio de Castro participa da inauguração das novas instalações do Hospital Nossa Senhora das Graças

O prefeito Duílio de Castro participou, no último sábado, 20 de janeiro, da inauguração das novas instalações do 8º andar do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). A reforma completa foi realizada por meio de uma parceria com grupos empresariais de Sete Lagoas. Um dos principais hospitais filantrópicos de Minas Gerais tem forte apoio da Prefeitura para manter o atendimento em diversas especialidades de média e alta complexidade.

Prefeitura de Sete Lagoas / Ascom

A reforma contemplou seis apartamentos e duas unidades de enfermaria com capacidade para receber dez pacientes. O projeto, capitaneado pelas empresas, transformou os ambientes em uma estrutura diferenciada de leitos. “Nosso agradecimento especial a esses empresários. Isso faz a diferença para que os serviços na área de saúde sejam prestados da melhor maneira possível. Uma iniciativa que agrega muito neste momento em que a relação entre Prefeitura e o HNSG está harmônica e garantindo o melhor atendimento para quem precisa”, comentou Duílio de Castro.

Também representaram a Prefeitura na solenidade o secretário adjunto de Saúde, Alber Alípio Ribeiro e o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Dr. Edmundo Diniz que avaliou a parceria como reflexo do momento positivo da economia local. “A prefeitura está facilitando a vida do empresário por meio da desburocratização que impulsiona negócios e facilita a criação de emprego e a geração de renda. Esta inauguração representa uma contrapartida desses empreendedores. Todos estão de parabéns por este ato nobre”, ressaltou Dr. Edmundo Diniz.

A solenidade contou com a presença dos empresários patrocinadores da obra, diretores, conselheiros e funcionários do HNSG. Quem está na linha de frente da gestão do hospital comemorou o sucesso da parceria. “Um hospital filantrópico precisa muito desta interação com a sociedade. Quando apresentamos propostas e encontramos respostas positivas na sociedade os resultados acontecem. Esta é uma benfeitoria importante idealizada pela colaboração. Vamos caminhar ainda mais nesta direção”, ressaltou o bispo Dom Francisco Cota, presidente da Irmandade Nossa Senhora das Graças, mantenedora do hospital. “Agradecemos imensamente os empresários e também os funcionários do hospital que trabalharam na obra”, completou Rômulo Caetano, presidente do Conselho de Administração.

Os HNSG é referência para 35 municípios em especialidades como Cardiologia, Hemodiálise, Maternidade, Oncologia, Ortopedia e UTI fazendo aproximadamente 18 mil atendimentos por mês.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom