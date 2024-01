Autores de Sete Lagoas e região são selecionados em concurso literário

O projeto 70 anos de Rosa no Caminho da Boiada tornou o público o resultado do Concurso Literário Outros Sertões. Foram selecionados 30 contos de 25 autores para compor um livro, que será lançado neste ano, retratando a literatura contemporânea dos Sertões Mineiros.

Imagem: IGR Circuito das Grutas

Podiam participar do concurso escritores dos 42 municípios que integram as regiões denominadas Instâncias de Governança Regional (IGR) Guimarães Rosa, Grutas e Lago Três Marias, também conhecidas como circuitos turísticos que são os realizadores do Projeto 70 anos de Rosa no Caminho da Boiada.

O gestor da IGR Guimarães Rosa, Marco André Malaquias, explica que a organização do concurso decidiu que todos os inscritos serão publicados e entre eles há representantes das cidades de Morro da Garça, Matozinhos, Curvelo, Sete Lagoas, Três Marias, Cordisburgo, Caetanópolis, Buritizeiro, Vespasiano, Araçaí, Pirapora, Capim Branco, Presidente Juscelino e Pedro Leopoldo.

“A obra literária fruto do concurso buscará um olhar sensível sobre esses Outros Sertões, trazendo as peculiaridades que tanto destacou Rosa no cenário mundial, a forma de escrever que se confunde com a forma de falar, a sensibilidade sobre a paisagem árida e tortuosa do cerrado mineiro, suas questões socioambientais e contemporâneas, bem como a relação cultural dessas pessoas com sua terra”, esclarece Marco André.

Confira a lista de autores cujas obras farão parte do livro Outros Sertões:

1. Narly Simões - Capim Branco

2. Júlia Boaventura - Morro da Garça

3. Clarice Medeiros Cardoso - Matozinhos

4. Miriam Bruno - Matozinhos

5. Paulo César Soares (Paulo Poeta) - Morro da Garça

6. Gilmar Anselmo Dumbá - Presidente Juscelino

7. José Afonso Guerra Baião - Curvelo

8. Ângelo de Souza Roberto - Matozinhos

9. Flávia Geovana Silva - Pedro Leopoldo

10. Guilherme Pimenta Andrade - Sete Lagoas

11. Jean Marcel Portilho Santos - Sete Lagoas

12. Lívia Buitrago Aquino Matoso - Curvelo

13. Cristiane Nunes Amorim - Curvelo

14. Maria Claudimira Gonçalves de Araújo - Três Marias

15. Edson Geraldo Fagundes - Três Marias

16. Fernanda Gomes dos Santos - Sete Lagoas

17. Sandro Ernesto da Silva - Sete Lagoas

18. Carlos Henrique de Souza Moreira - Sete Lagoas

19. Fábio Barbosa - Cordisburgo

20. Ernani Duarte Nunes - Caetanópolis

21. João Aguinaldo Fiqueiredo Sarmento - Buritizeiro

22. Fabiano da Mata - Vespasiano

23. Romano Pires Lima Filho - Sete Lagoas

24. Luísa Regina Caetano Silva - Araçaí

25. Elaine Ramos Mourão - Pirapora

Sobre os “70 Anos de Rosa no Caminho da Boiada”

Setenta anos depois, na região denominada “Caminho da Boiada”, uma série de atividades que comemoram o percurso foram pensadas a fim de sensibilizar a comunidade local, bem como atrair visitantes e pesquisadores do mundo todo interessados nesse evento histórico que originou a mais contundente obra da literatura brasileira. Com patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, o projeto é uma iniciativa conjunta do Governo do Estado de Minas Gerais e de três Instâncias de Governança Regionais (IGR), popularmente conhecidas como Circuitos Turísticos, Lago de Três Marias, Grutas e Guimarães Rosa. O Caminho da Boiada vem sendo estruturado como destino do turismo cultural e de aventura a partir de parcerias entre iniciativa pública, privada e sociedade civil.

Patrocínio: Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais

Realização: Instância de Governança Regional Guimarães Rosa, Instância de Governança Regional Grutas e Instância de Governança Regional Lago de Três Marias, Governo de Minas Gerais/Governo Diferente-Estado Eficiente.

Da Redação com IGR Circuito das Grutas