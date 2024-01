Apesar do El Niño, Sete Lagoas tem chuvas dentro da série histórica

As chuvas para o mês de Janeiro, segundo avaliação dos últimos 15 dias, estão dentro da normalidade em Sete Lagoas, apessar de virem em maneira irregular. Apesar da influência do El Niño, podemos até superar a média mensal da cidade.

Foto: Túlio Thales

Segundo o estudioso Lucas Soares, até o dia 15 de janeiro Sete Lagoas acumulou 289 milímetros de chuva: "Já choveu entre 50% a 65% da média esperada em janeiro. A chuva deve seguir padrão de fortes pancadas, acompanhadas de descargas atmosféricas", afirma. Ele também aponta que esse padrão de precipitações permaneçam em fevereiro: "Pelo menos até a primeira quinzena", completa Lucas.

Mas, apesar da média, o período chuvoso em Sete Lagoas está devendo "muita água": "Novembro e dezembro, tiveram volumes muito inferiores à média histórica. Janeiro é o primeiro mês a apresentar um cenário melhor desse período, até o momento", diz Lucas.

Um dos responsáveis pela irregularidade de chuvas é o fenômeno El Niño, que faz aquecer as águas do Oceano Pacífico e causa uma mistura no tempo em todo o globo. No ano passado, o Brasil viveu recordes históricos de temperatura, inclusive Sete Lagoas.

Filipe Felizardo