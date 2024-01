Terça-feira nublada em Sete Lagoas; confira previsão do tempo

O amanhecer em Sete Lagoas nesta terça-feira (23) foi de céu encoberto - e será assim ao longo do dia. As chuvas poderão aparecer de maneira isolada e não teremos uma jornada de forte calor.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

O sol aparecerá ao longo do dia, mas encoberto pelas nuvens. As pancadas de chuvas estarão mais presentes entre a tarde e noite; a máxima será de 26ºC, com mínima registrada de 18ºC.

Os próximos dias serão de chuva e tempo mais ameno: na quarta (24), o sol não aparecerá e a chuva dará as caras, com máxima de 22ºC; já na quinta-feira (25), a máxima chega aos 25ºC.

Da redação com Climatempo e Inmet