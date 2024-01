Sete Lagoas é a segunda cidade de Minas com mais casos de chikungunya

Segundo informações do Boletim Epidemiológico de Monitoramento divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Sete Lagoas é a segunda cidade de Minas Gerais com mais casos de chikungunya, com 857 registros da doença. Os dados, divulgados na segunda-feira (22) apontam também uma morte confirmada por dengue.

Foto: Pixabay / ilustração

À frente de Sete Lagoas no ranking, está Timóteo, com 1.163 casos; abaixo, está Ipatinga, com 755 - os dois municípios são localizados no Vale do Aço. Ao todo, Minas Gerais, já contabilizada 4.353 casos possíveis e 3.067 confirmados de chikungunya. Duas mortes estão sob investigação.

Sete Lagoas registrou uma morte da doença na semana passada.

Morte por dengue

Outra arbovirose medida pelo Boletim Epidemiológico é a dengue: uma morte foi confirmada na cidade de Monte Belo, no sul do estado. São 11.490 casos de dengue confirmados, além de 32.316 prováveis. Quatorze óbitos pela doença estão em investigação. Sete Lagoas possui 486 registros da doença.

VEJA AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

