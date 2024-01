Operadora Vivo tem apagão de serviços no fim da manhã em Sete Lagoas

Um apagão da operadora Vivo foi registrado no fim da manhã desta terça-feira (23) em Sete Lagoas. O serviço de telefonia e de fibra ótica foram afetados. O restabelecimento aconteceu logo por volta das 13h; mas, meia hora depois, o sinal voltou a cair, retornando quase uma hora após

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Segundo o site Downdetector, a queda do serviço foi relatado por volta das 11h. Às 13h30, o sinal de telefonia e serviço de fibra ótica voltou a ficar inoperante na cidade, retornando quase uma hora depois.

Em diversos bairros foram registrados a inoperância do sinal: Fátima, Centro, Jardim Primavera, Brasília, Progresso, dentre outros. Leitores do SeteLagoas.com.br relataram o sufoco de terem ficado sem sinal de telefonia: Douglas Eduardo presta serviços de entrega para uma loja e durante um percurso entre alguns bairros da cidade ficou sem informações. "A rede Vivo ficou com problemas por aproximadamente 60 minutos ficou bem complicado", afirma.

Atualização às 17h57

A operadora, em resposta à reportagem, disse que por conta de vandalismo, os serviços da operadora ficaram fora do ar. LEIA MAIS AQUI

Da redação