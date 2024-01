Nesta semana tem edição especial do 'ACI Qualifica'

Os recém completados 88 anos da ACI, celebrados neste mês de janeiro, dará o tom na próxima edição do ACI Qualifica. Conquistas, desafios e experiência empresarial para fortalecer o associativismo estarão entre os temas que serão colocados. O presidente José Roberto da Silva e uma das vice-presidentes, Valéria Reis, serão os entrevistados.

O projeto vai ganhar uma nova roupagem. A live no Instagram da ACI (@AciSeteLagoas) será transmitida do auditório e, também, pelo canal da Associação no YouTube (@AciSetelagoas). A conversa será no formato de um podcast. Então, você associado e internauta conectado se programe para mais um ACI Qualifica. Será na próxima sexta-feira (26), às 8h.

A entidade de classe, com o projeto, aumenta seu portfólio de atividades para todos aqueles que buscam conhecimento e crescimento profissional. Os associados contam, ainda, com um clube de vantagens com vários benefícios e soluções para empresários e colaboradores.

Para conhecer as vantagens e mais do associativismo, seja um associado. Mais informações pelo 3771-2345. A sede da ACI fica na Rua Nicola Lanza, 140, Centro.

