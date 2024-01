Vandalismo causou queda de sinal da Vivo em Sete Lagoas, diz operadora

Os usuários da Vivo em Sete Lagoas tiveram um fim de manhã e início de tarde de transtornos com as intermitências do serviço de telefonia e fibra nesta terça-feira (23), ficando durante algumas horas fora do ar ou com falhas. A operadora informou que o vandalismo aos equipamentos da empresa ocasionaram este problema.

Foto: Alan Junio / arquivo SeteLagoas.com.br

Por volta das 11h, os serviços da Vivo ficaram fora do ar, retornando por volta das 13h; meia hora depois, novo apagão e retomada quase uma hora depois. Em enquete realizada nas redes sociais do SeteLagoas.com.br, usuários relataram os bairros onde tanto a telefonia, quanto a fibra ótica, ficaram inoperantes. Toda a cidade foi afetada com a queda dos serviços

Douglas Eduardo presta serviços de entrega para uma loja e durante um percurso entre alguns bairros da cidade ficou sem informações. "A rede Vivo ficou com problemas por aproximadamente 60 minutos ficou bem complicado", afirma.

Vandalismo é responsável, diz Vivo

A reportagem do SeteLagoas.com.br procurou a operadora: em nota, a Vivo informou que houve vandalismo a seus equipamentos:

"A Vivo informa que clientes em Sete Lagoas podem ter encontrado dificuldades temporárias na utilização dos serviços em função de vandalismo em equipamentos que atendem a localidade. Tão logo detectou o problema, as equipes técnicas atuaram e o serviço já foi normalizado."

Filipe Felizardo