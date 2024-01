Céu nublado com chuva nesta quarta-feira em Sete Lagoas; veja previsão

A quarta-feira (24) nasce com dia nublado em Sete Lagoas - reflexo da chuva do dia anterior - e a previsão é de mais precipitações durante toda a jornada. Confira a previsão do tempo.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O sol pode aparecer durante o dia, mas teremos muita chance de chuva com pancadas isoladas, a partir do período da tarde e noite na cidade. A mínima foi de 19ºC e a máxima será de 26ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros estarão em alta nos próximos dias: na sexta-feira (26), a máxima chega a 29ºC.

Da redação