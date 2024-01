Vem aí a Feconex 2024; Feira tem importante parceria renovada e amplia participação do setor Agro

A Feconex 2024 já começou! Com muitas novidades para expositores e visitantes, a Feira da Conexão de Sete Lagoas e região chega em 2024 mais madura e com seus principais objetivos muito vivos: conectar pessoas e proporcionar a realização de grandes negócios.

Davi Mello /Feconex /Divulgação

Para promover o desenvolvimento econômico de Sete Lagoas e região, o Sicoob Credisete apresenta a Feconex 2024 como patrocinador máster do evento. Os ótimos resultados conquistados pela Cooperativa e o sucesso da Feconex em 2023 foram fundamentais para a renovação da parceria.

O Sicoob Credisete trabalha há mais 35 anos em Sete Lagoas e região e conta com mais de 20 mil associados. Participando do avanço da cidade, dia após dia nas últimas décadas, o Sicoob Credisete acredita que o município tem tudo para se transformar em um grande polo econômico regional. Por entender que a união de esforços faz a diferença na vida das pessoas, assim como no cooperativismo, a instituição, mais uma vez, acredita na proposta da Feconex.

A Feconex evolui a cada ano para o modelo de feira multisetorial que reúne segmentos diversos para fomentar a economia regional proporcionando novas possibilidades e conexões aos expositores. Por essa razão, outra grande novidade para este ano é a ampliação do espaço destinado ao agronegócio.

Importante força econômica da região, o setor vai contar com a “Praça do Agro” para ampliar as oportunidades. Então, fique atento, porque vem aí a Feira da Conexão entre o Agro, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas.

Os preparativos seguem a todo vapor e, em breve, mais informações serão divulgadas. Os expositores do último ano têm preferência para renovação dos contratos durante o mês de fevereiro. A partir de março, se ainda houver estandes disponíveis, nova rodada de vendas será aberta. Fique ligado em nossas redes sociais (@Feconex.br) e site (Feconex.com.br) porque as conexões já começaram.

Da Redação com Marcelo Paiva