Comissão intersetorial da Prefeitura reforça combate aos focos do mosquito Aedes aegypti

A Prefeitura de Sete Lagoas atua com várias frentes para combater o mosquito transmissor de Dengue, Chikungunya e Zika. São ações como os mutirões de limpeza, atuação de equipes com o fumacê costal, visitas domiciliares dos agentes de endemias e campanhas de conscientização. Outro ponto que merece destaque é o trabalho intersetorial do Comitê de Controle da Dengue, uma reunião de vários departamentos da administração que lida diretamente com situações de risco identificadas previamente.

Imagem ilustrativa

As reuniões do comitê são semanais e norteadas por relatórios que apontam a necessidade de intervenção imediata das secretárias de Meio Ambiente, Obras, Mobilidade Urbana, Educação e ainda o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Codesel. “Pontos críticos são identificados pelos agentes, que estão em todas as regiões da cidade, e relatados em pautas detalhando cada local e sua situação. Isso facilita o trabalho pontual de cada setor”, explica Adriano Souza, gerente do Centro de Controle de Arboviroses.

O relatório aponta situações como terrenos baldios com mato alto e lixo, áreas com descarte ilegal, vazamentos das redes de esgoto e água, pontos com acúmulo de água, bueiros entupidos, imóveis com infestação de animas peçonhentos e até veículos abandonados em vias públicas. Na reunião realizada na última semana foram detalhados mais de 150 pontos com necessidade de atuação dos setores da Prefeitura. “Todo trabalho é registrado em ata para termos o balanço de tudo que foi resolvido e o que ainda aguarda uma resposta. Acompanhamos cada passo desse processo”, explica Adriano Souza.

UNIDADES DE SAÚDE

A Prefeitura também fortalece seu plano de atendimentos de casos suspeitos de Dengue, Chikungunya e Zika. Até a próxima sexta-feira, 26, fica em vigor a escala de “Plantão das Arbovirores” quando onze unidades de saúde ficam abertas até às 20 horas (Veja aqui). Além disso, também houve a ampliação do plantão médico na UPA.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom