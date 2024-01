Família do Maranhão procura por parente desaparecido em Sete Lagoas

Uma família de Açailândia, no estado do Maranhão, procura por um ente que está desaparecido em Sete Lagoas. Há cerca de sete meses que o homem está desaparecido e não conseguem contato com ele.

Jocimar tem 38 anos e está desaparecido em Sete Lagoas / Foto: arquivo pessoal

Jocimar de Sousa Modesto tem 38 anos e é negro de alta estatura. De acordo com os familiares, ele vendia doces pelas ruas, além de fazer coleta de materiais para reciclagem. Jocimar estava no abrigo municipal de Sete Lagoas desde seu último contato.

Informações sobre o paradeiro de Jocimar de Sousa Modesto podem ser repassados para o telefone de sua irmã: 99 991385152.

Da redação