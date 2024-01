Quinta-feira de chuva a qualquer hora do dia em Sete Lagoas; confira previsão

A quinta-feira (25) amanheceu nublada em Sete Lagoas, com nuvens baixas e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia; os termômetros estão em ligeira elevação, mostrando que também será um dia quente. Confira na previsão do tempo.

Foto: Clima Ao Vivo / reprodução

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. O sol dará as caras durante a jornada, mas o céu estará bem nublado com possibilidade de chuva em pancadas com trovoadas a qualquer hora do dia e da noite. A mínima foi de 20ºC e a máxima será de 27ºC.

O final de semana será de chuvoso: na sexta-feira (26), a máxima ficará em 27ºC, média também do sábado e domingo. Quem vai para os blocos de pré-carnaval em Sete Lagoas, se prepare.

