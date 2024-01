Passando a Limpo desta sexta (26) recebe a Superintendente de Promoção e Vigilância em Saúde para falar sobre arboviroses em Sete Lagoas

A próxima edição do Programa Passando a Limpo vai abordar o combate ao grande número de casos de Dengue, Chikungunya, e Zika em Sete Lagoas. Para isso, o programa desta sexta (26) recebe Maria Tereza Rodrigues, Superintendente Geral de Promoção e Vigilância em Saúde do município.

Maria Tereza Rodrigues, Superintendente Geral de Promoção e Vigilância em Saúde de Sete Lagoas / Acervo Pessoal

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 08h, com reprise aos sábados às 09h. Também pela Instagram do SeteLagoas.com.br (@setelagoas) você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

SeteLagoas.com.br

Da redação