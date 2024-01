Secretaria Municipal da Mulher trabalha campanha ‘Não é Não’ no Pré-Carnaval de Sete Lagoas

A diversão e a folia fazem parte do Pré-Carnaval, mas o respeito deve prevalecer para que a festa seja completa. Para garantir a harmonia nos ambientes onde existe maior concentração de público, a Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, reforça a mensagem da campanha “Não é Não”. Uma iniciativa para inibir a importunação sexual, que é considerada crime.

Prefeitura de Sete Lagoas

Já neste fim de semana, quando o pré-carnaval oficial da Prefeitura será realizado na orla da Lagoa da Boa Vista e no bairro Nova Cidade, uma equipe da Secretaria da Mulher estará presente para distribuir adesivos educativos, esclarecer dúvidas e orientar os foliões. “A campanha do ‘Não é Não’ é de extrema importância para chamar a atenção quanto ao problema da naturalização do assédio na sociedade. A importunação sexual, comumente chamada de assédio, é crime, punido com duras penas”, alerta a Dra. Karine Araújo, secretária municipal da Mulher.

Pesquisas nacionais mostram que existe um número considerável de registros de importunação em eventos com a temática do Carnaval. Na maioria das vezes o que teria tom de brincadeira se transforma em uma grave ocorrência. “Sabemos que muitas vezes o assédio, a importunação sexual é confundida, erroneamente, com brincadeira ou paquera. Para um pré-carnaval divertido, do bem, com boas energias não se esqueçam de que depois do Não, tudo é assédio!”, explica a Dra. Karine Araújo.

A Secretaria Municipal da Mulher de Sete Lagoas continuará atuando de forma eficaz na prevenção e combate à violência contra a mulher. A mulher que for vítima deste tipo de crime, deve acionar imediatamente a Polícia Militar, através do número 190, ou buscar auxílio da Guarda Municipal, através do número 153. Também poderá posteriormente se dirigir à Delegacia Especializada da Mulher, bem como entrar em contato com o disque-denúncia, através do número do 180.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom