Secretaria Municipal de Educação oficializa nomeação dos aprovados em concurso público

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, oficializou, no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 24, a nomeação de mais de 600 aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação. A publicação traz o nome dos efetivados em seus respectivos cargos que serão ocupados a partir do próximo dia 1º de fevereiro.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas

O certame foi regulamentado pelo Edital nº01/2022, publicado no Diário Oficial do Município no dia 31 de outubro de 2022. Os cargos foram para Assistente de Turno, Auxiliar de Almoxarifado, Servente Escolar, Assistente de Biblioteca, Auxiliar de Secretaria, Instrutor de Informática, Técnico de Biblioteca, Técnico em Educação, Cuidador Infantil, Técnico Orçamentário, Analista de Suporte Computacional, Assistente Social, Bibliotecário, Fonoaudiólogo, Inspetor Escolar, Pedagogo, Professor de Educação Básica Educação (PEB) com atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Anos Iniciais, Professor de Educação Básica com atuação nos Anos Finais (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências), Professor de Educação Básica (PEB) com atuação no Ensino Fundamental Anos Iniciais e/ou Finais no componente curricular de Educação Física, Professor de Educação Básica com atuação nos Anos Finais (Língua Inglesa e Ensino Religioso), Psicólogo Escolar, Técnico Superior de Ensino Pedagógico e Técnico Superior de Ensino Administrativo.

A secretária da pasta, Roselene Teixeira, deu as boas vindas aos novos efetivos. "Depois de mais de dez anos sem concurso é com muita satisfação que estamos recebendo-os esta nova equipe de trabalho. Vamos continuar firmes no propósito de fazer o melhor nas escolas municipais e em todos os setores de nossa secretaria", ressaltou.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom