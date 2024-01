Após reportagem, família consegue informações de homem desaparecido em Sete Lagoas

Graças a uma reportagem do SeteLagoas.com.br, a família de um homem de 38 anos localizou o ente que estava sem informações sobre seu paradeiro na cidade. Os parentes residem no estado do Maranhão; ele, vive em Sete Lagoas há algum tempo.

Foto: arquivo pessoal

Jocimar Sousa Modesto estava sem contato com a família há cerca de sete meses; os parentes, moradores da cidade de Açailândia, estavam à procura dele. A matéria foi publicada no início da manhã desta quinta-feira (25).

Uma funcionária do Centro POP (abrigo especializado mantido pela Prefeitura de Sete Lagoas para moradores de rua) viu a reportagem e informou aos parentes de que o mesmo esteve hoje no local, inclusive, com encaminhamento para se abrigar à noite.

Centro POP

O Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua é mantido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Sete Lagoas. No local, são onde são ofertados serviços para pessoas em situação de rua. Às terças e quintas-feiras, uma equipe de campo passa pelas ruas a cidade, entre 18h às 21h, para identificação do público e consequente oferta dos serviços disponíveis na unidade como acolhimento, banho, café da manhã e da tarde, guarda de documentos e pertences pessoais e atendimento com assistente social ou psicóloga.

Caso necessário, a unidade emite segunda via de documentos pessoais do assistido e, com Serviço do Migrante (SEMI), consegue até o encaminhamento do assistido para sua cidade de origem. Todo esse trabalho está sendo necessário devido ao aumento de migrantes nas ruas da cidade.

O Centro POP fica na Rua Padre Henrique 68, Centro, ou pelo telefone (31) 3776-5524.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas