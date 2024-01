Instalação de centro sismológico é concluída por força-tarefa entre Prefeitura de Sete Lagoas e equipe da UnB

Os pesquisadores do Centro de Sismologia da Universidade de Brasília (UnB) concluíram, nesta quinta-feira, 25 de janeiro, a instalação dos equipamentos da nova rede de monitoramento de tremores em Sete Lagoas. Agora, a cidade poderá identificar, de maneira precisa, se as ocorrências são naturais ou provocadas por ação humana. O trabalho teve o apoio da Defesa Civil Municipal e Estadual e também da Codesel.

Este projeto foi colocado em prática pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, quando foram registrados três tremores seguidos na madrugada e manhã do dia 16 de janeiro. A equipe da Unb chegou em Sete Lagoas no dia 18, concedeu uma entrevista coletiva a imprensa local e estadual e, no dia 19, foi a campo.

“A Defesa Civil cumpre um papel muito importante no acompanhamento de tudo que ocorrerá daqui por diante. Também estaremos no apoio durante a coleta de dados que será realizada constantemente. Tenho certeza que o resultado de tudo isso será muito positivo”, destacou Sérgio Andrade, coordenador da Defesa Civil Municipal.

Uma verdadeira força-tarefa garantiu a instalação em tempo recorde. Uma prova de que a Prefeitura classificou esta questão como prioridade. A definição dos locais e todo monitoramento está sob a coordenação do professor Lucas Vieira e do pesquisador Darlan Portela Fontenelle.

“Conseguimos instalar todos os equipamentos previstos em nosso planejamento graças ao apoio da Prefeitura. São estações espalhadas ao redor de Sete Lagoas, algumas com tecnologia sísmica e outras híbridas sísmicas de infrassom. Conseguiremos localizar com exatidão os tremores que ocorram a partir de agora e ainda podemos definir com facilidade se são eventos naturais ou artificiais”, explica Darlan Portela.

Todo o perímetro de Sete Lagoas está coberto pelas estações que, inclusive, também estão em locais mais afastados da área urbana. O trabalho está sendo acompanhado pela Defesa Civil Estadual que reconhece a importância desta ação. “Esta parceria é de extrema importância já que este estudo vai trazer esclarecimentos e tranquilidade para a população de Sete Lagoas”, ressaltou Márcio Luiz de Oliveira, da coordenadoria da Defesa Civil Estadual.

Tremores em Minas

Durante todo o ano de 2023, dezenas de tremores foram registrados em várias cidades mineiras, como Poços de Caldas, Frutal, Itabirito, Araxá, Bom Sucesso, Rubim e Tiradentes, Conselheiro Lafaiete, entre outras, inclusive em cidades próximas a Sete Lagoas, como Capim Branco, Prudente de Morais, Felixlândia e São José da Lapa, com magnitudes variando de 1.8 (Teófilo Otoni) a 3.2 (Martinho Campos e Três Marias) na escala Richter.

