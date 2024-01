Mais duas mortes por chikungunya estão sob investigação em Minas Gerais; Sete Lagoas continua em surto da doença

Minas Gerais tem mais duas mortes por chikungunya sob investigação - é o que aponta o Boletim Epidemiológico de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Sete Lagoas já possui um óbito confirmado e é uma das cidades com maior número de casos da doença.

Foto: vvale.com.br / ilustrativa

Em Minas Gerais, já são 4.869 casos chikungunya, com duas cidades do Vale do Aço líderes em casos: Timóteo e Ipatinga. Outra arbovirose, a dengue, está em disparada em Belo Horizonte, com 4.482 casos; Itabira, na região Central, vem em seguida com 2.524.

Mais uma morte por dengue confirmada

A SES-MG confirmou uma morte por dengue no estado: uma idosa de Araguari, no Triângulo. É o segundo óbito confirmado da doença, o primeiro em Monte Belo, no Sul de Minas.

Até a última atualização, que ocorreu nessa quinta-feira (25), 17.887 casos de dengue foram confirmados neste ano, enquanto outros 49,912 eram considerados como prováveis. Dos confirmados, o maior grupo diagnosticado para a doença são mulheres de 20 a 29 anos, que somaram 1.722 nessa condição. Ainda segundo os dados, 173 bebês de até 1 ano também tiveram o quadro de dengue positivo.

Da redação com O Tempo