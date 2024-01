Operação policial na MG 238 resulta na apreensão de drogas e dinheiro em Sete Lagoas

Na quinta-feira (25), a MG 238, em Sete Lagoas, foi cenário de uma ação coordenada entre a Operação Faro Fino e a ROCCA, culminando na detenção de um indivíduo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Durante a abordagem a um veículo GM Ônix, utilizado para serviços de aplicativo, e na subsequente busca veicular, a cadela policial Anja identificou 29 papelotes contendo uma substância semelhante à cocaína, juntamente com R$ 664,00 em dinheiro.

Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

O motorista do veículo, já conhecido das autoridades por sua participação em casos de tráfico de drogas, foi imediatamente detido e encaminhado à Delegacia local. A ação também resultou na apreensão de um aparelho celular.

Essa operação destaca o comprometimento das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas, ressaltando a eficácia do trabalho conjunto entre unidades especializadas. A apreensão das substâncias entorpecentes e a prisão do suspeito representam um avanço significativo na promoção da segurança e na preservação da ordem pública na região de Sete Lagoas.

Da Redação com Polícia Militar Rodoviária