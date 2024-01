Boletim epidemiológico: Sete Lagoas tem 1.126 casos de chikungunya, mulheres são as mais afetadas

Sete Lagoas segue sendo uma das cidades líderes no contágio por chikungunya no estado. Segundo atualização do Boletim Epidemiológico de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), são 1.126 casos da doença.

Foto: Canal da Ciência / ilustração

A atualização do boletim foi realizado nessa quinta-feira (25). A maior parte dos infectados pela doença são mulheres (56,21%) na faixa entre 20 a 29 anos. Até o momento, há uma morte confirmada pela doença. Ainda estão sob investigação 1.135 casos de chikungunya em Sete Lagoas.

Dengue

Ainda pelo boletim da SES-MG, a cidade conta com 651 casos de dengue confirmados, e 674 sob investigação. A maior parte dos casos se dá em mulheres (54,53%) com idade entre 20 a 29 anos.

Não há morte pela doença sob investigação.

Da redação