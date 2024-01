Unidades de saúde terão plantão neste sábado, 27, para casos suspeitos de Dengue, Chikungunya e Zika

A Prefeitura e Sete Lagoas continua programando plantões especiais em unidades de saúde para atender casos suspeitos de Dengue, Chikungunya e Zika. A estratégia é direcionada principalmente para os bairros com maior incidência de focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor dessas doenças. Neste sábado, 27 de janeiro, serão quatro unidades atendendo de 8h às 16h. Já entre os dias 29 (segunda-feira) e 2 de fevereiro (sexta-feira) onze unidades de saúde ficam abertas até às 20 horas.

Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

É importante ressaltar que todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município estão preparadas para o atendimento de casos suspeitos dessas doenças de 7h às 16h. Porém, as unidades específicas do plantão estão estendendo o horário oferecer maior apoio assistencial aos usuário neste período de epidemia.

Cuidados básicos podem ajudar no combate à dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti (vetor responsável pela transmissão das doenças). Verificar se a caixa d’água está bem tampada, deixar as lixeiras bem tampadas, colocar areia nos pratos de plantas, recolher e acondicionar o lixo do quintal, limpar as calhas, cobrir piscinas, tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários, limpar a bandeja externa da geladeira estão entre eles.

PLANTÃO – SÁBADO, DIA 27

Centro de Saúde Várzea- 3774-6464

Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267

ESF CDI I- 3773-4114

Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534

UBS Nossa Senhora das Graças - 3775-2925/3776-7828

Rua Felipe Dos Santos, 1331

UBS Luxemburgo - 3776-8394

Rua Itambacuri, 182

PLANTÃO – 29/01 a 02/02

ESF CDI I- 3773-4114

Rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 534

ESF Alvorada- 3772-2193

Rua Mario Reis, 84

Centro de Saúde Várzea- 3774-6464

Rua Manoel Corrêa da Cunha, 267

ESF São Geraldo- 3776-7881

Rua Joaquim Murtinho, 109

UBS Luxemburgo - 3776-8394

Rua Itambacuri, 182

UBS Belo Vale - 3771-9831

Rua Oscar Padilha, 625

UBS Orozimbo Macedo - 3772-3265

Rua Cuba, 524

UBS Nossa Senhora das Graças - 3775-2925/3776-7828

Rua Felipe Dos Santos, 1331

UBS Cidade de Deus - 3773-5132

Rua Prefeito Euro Andrade, 41

ESF São João 2

Wenceslau Braz 470 bairro São João

3776-5454

Santa Rosa

rua Pedra Grande 1837, bairro São Cristovão

3776-5226

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom