Secretaria de Saúde convoca novos Agentes de Combate às Endemias para curso de formação inicial

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - publicou no Diário Oficial do Município (www.setelagoas.mg. gov.br/diario-eletronico) desta quinta-feira, 25 de janeiro, a convocação de mais um grupo de Agentes de Combate às Endemias (ACEs) para realização do curso de formação inicial entre os dias 5 e 9 de fevereiro.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

Os 15 relacionados para o cargo de ACE devem se apresentar de 8h às 12h e de 13h às 17h, na sede do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), rua Paulo Frontin, 254, Centro. Todos os convocados devem ser submetidos ao curso com carga horária mínima de 40 horas de acordo com as práticas laborais e tecnologias de mercado.

Todos passarão a integrar as equipes da Secretaria Municipal de Saúde reforçando ainda mais ações de combate a doenças como Dengue, Chikungunya e Zika leishmaniose, etc.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom