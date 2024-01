Chove, sim ou claro? Veja previsão do tempo para Sete Lagoas

O sábado (27) amanheceu com ares úmidos em Sete Lagoas e assim tende a permanecer durante todo o dia. As chuvas no domingo podem ficar mais concentradas na tarde e noite.

Foto: Reprodução/Ilustrativa

De manhã a temperatura esteve na casa dos 19°C e o céu estava todo encoberto. A previsão para este sábado é que o tempo fique assim durante todo o dia, podendo chover a qualquer hora. A máxima será de 28°C.

Já no domingo (28/01), as pancadas de chuvas têm maior probabilidade de ocorrer à tarde e noite. Ao longo do dia o sol pode até dar as caras. A mínima será de 18°C e a máxima de 29°C.

Da Redação com Climatempo