Escola Estadual Prefeito Zico Paiva em Sete Lagoas se prepara para volta dos alunos em 2024

A Escola Estadual Prefeito Zico Paiva em Sete Lagoas está realizando algumas melhorias para receber os alunos no período letivo de 2024 que se inicia em Breve. As ações visam deixar o ambiente mais acolhedor e inclusivo. A escola fica no bairro Aeroporto Industrial, na rua Apucarana, nº68.

E. E. Prefeito Zico Paiva / Divulgação

Pintura do Piso na Área Externa

O piso na área externa está recebendo pinturas em cores mais vibrantes, não só para deixar o ambiente mais alegre mas também para destacar acessibilidade por exemplo nas rampas. As pinturas decorativas formam circuitos para estimular a criatividade nas brincadeiras

Renovação na Cozinha

A cozinha da Escola Estadual Prefeito Zico Paiva também está passando por uma renovação. As paredes receberam uma nova pintura e pequenos reparos foram realizados para garantir que tudo esteja em perfeito funcionamento.

E. E. Prefeito Zico Paiva / Divulgação

Limpeza e Capina

Recentemente a escola recebeu a visita de representantes da CODESEL e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com parceria de Fabrício Nascimento e Milton Martins, na quel se reuniram com o Diretor da escola Denes Dutra Abreu para realização da limpeza e capina do entorno da instituição.

E. E. Prefeito Zico Paiva / Divulgação

Instrumentos para Aulas de Música

A escola anunciou também aquisição de novos instrumentos para aulas de música. Serão desenvolvidas atividades com a música sendo parte integrante do aprendizado.

E. E. Prefeito Zico Paiva / Divulgação

Com essas ações a Escola Estadual Prefeito Zico Paiva busca reiterar o compromisso com a educação de qualidade e proporcionar um ambiente seguro, inclusivo e inspirador aos alunos.

Da Redação