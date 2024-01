Chikungunya em MG: Sete Lagoas e Timóteo são as cidades com mais casos; veja ranking

O número de casos confirmados de chikungunya cresceu mais de 150% em Minas Gerais, entre os dias 15 e 22 de janeiro. É o que aponta os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Esse foi um dos principais motivos que levaram o Governo de Minas a declarar situação de emergência em saúde pública em todo o estado.

Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde no dia 22 de janeiro, Minas Gerais tem 3.067 casos confirmados da doença e 4.353 prováveis, além de um óbito confirmado e dois em investigação. Timóteo, Sete Lagoas e Ipatinga são, na ordem, as três cidades com mais casos prováveis.

Confira o ranking das 10 cidades mineiras com mais casos prováveis de chikungunya em 2024 (até o dia 22 de janeiro). Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

- Timóteo: 1.163 casos prováveis

- Sete Lagoas: 857 casos prováveis

- Ipatinga: 755 casos prováveis

- Santana do Paraíso: 154 casos prováveis

- Joanésia: 141 casos prováveis

- Vargem Alegre: 127 casos prováveis

I- tanhomi: 92 casos prováveis

- Belo Horizonte: 82 casos prováveis

- São José do Goiabal: 61 casos prováveis

- Funilândia: 57 casos prováveis

O que é Chikungunya?

A Chikungunya é uma arbovirose transmitida pela picada das fêmeas infectadas do mosquito do gênero Aedes, o mesmo que transmite a Dengue. O vírus Chikungunya chegou ao continente americano em 2013 após uma epidemia na América Central e Caribe. OS primeiros casos da doença no Brasil foram confirmados no segundo semestre de 2014.

Quais são os sintomas da Chikungunya?

A Chikungunya tem sintomas parecidos com os da dengue, mas os pacientes da doença costumam ser mais acometidos por dores e inchaços nas articulações. Confira abaixo os principais sintomas da Chikungunya, segundo o Ministério da Saúde:

- Febre

- Dores intensas nas articulações

- Dor nas costas

- Dores pelo corpo

- Erupção avermelhada na pele

- Dor de cabeça

- Náuseas e vômitos

- Dor retro-ocular

- Dor de garganta

- Calafrios

- Diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças)

