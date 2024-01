Luto oficial: Prefeitura Muncipal de Sete Lagoas decreta luto pela morte do ex-prefeito Marcelo Cecé e faz ajustes em eventos programados

O prefeito Duílio de Castro expressa profundo pesar pela perda do ex-prefeito Marcelo Cecé, destacando sua dedicação incansável a Sete Lagoas e seu papel fundamental na transformação da cidade. "Um líder comprometido com o futuro, que moldou positivamente o destino da comunidade. Sua abordagem visionária da política como uma ferramenta essencial para o bem-estar das pessoas o torna um exemplo duradouro. Agradecemos eternamente a esse homem, político e conselheiro, fonte constante de inspiração para todos, que deixa para trás uma legião de amigos e admiradores", afirmou.

Foto: Reprodução Internet

A Prefeitura de Lagoas decretou luto oficial de três dias que foi publicado do Diário Oficial do Município.

O velório de Marcelo Cecé será realizado no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino neste domingo, com início às 15 horas e encerramento previsto para as 22 horas.

Em respeito ao luto, a Prefeitura anuncia o cancelamento da programação do Pré-Carnaval oficial que estava prevista para este domingo, 28, no bairro Nova Cidade. Uma nova data será divulgada em breve.

A Secretaria Municipal de Educação informa que a Chamada Pública para servidores contratados, originalmente programada para a manhã de segunda-feira, 29, no ginásio Dr. Márcio Paulino, foi transferida para a Casa da Cultura, com início às 8 horas. Agradecemos a compreensão de todos neste momento delicado.

Da Redação com Ascom PMSL