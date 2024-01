Dona de cão relata morte de animal após levá-lo em pet shop de Sete Lagoas

Uma moradora de Sete Lagoas afirma que um pet shop da cidade acabou por matar seu cãozinho de estimação. Até o momento o corpo do animal não foi liberado da clínica veterinária que foi levado sem o conhecimento da mesma.

Imagem: Valdirene Gomes

Valdirene Gomes entrou em contato com a redação nesta segunda-feira (29) relatando o caso. Ela conta que no sábado (27) por volta das 11h levou seu cãozinho da raça Ilhasa Apso, que estava com 4 anos, um pet shop do bairro Nova Cidade para que ele pudesse passar por banho e tosa.

Porém, até 13h daquele mesmo dia, ela não recebeu nenhuma notícia. Mais tarde, às 15h, o estabelecimento entrou em contato com ela dizendo que seu animal havia passado mal e sido encaminhado à clínica veterinária mesmo sem o conscentimento da tutora.

Ela ficou sem ver seu companheirinho Pitoco naquele dia; no domingo (28) pela manhã, Valdirene recebeu a notícia de que seu cão veio a óbito por causas desconhecidas.

"Pedi para o proprietário do pet shop pagar a necropsia para saber o que aconteceu ao certo e ele se recusou. Foi a primeira vez que levei ele nesse lugar, pois no que eu tinha costume não tinha mais horário", afirma.

Até o momento não liberaram o corpo do cão. "Quero as imagens das câmeras, quero saber o que aconteceu", acrescenta a tutora.

A reportagem do SeteLagoas.com.br entrou em contato os estabelecimentos: o pet shop não retornou nosso contato. Já a clínica veterinária repassou a demanda para a matriz, que relatou que iria encaminhar para o setor responsável. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Maria Eduarda Alves e Filipe Felizardo.