Professor da UFSJ em Sete Lagoas assume diretoria no Crea-MG

O engenheiro agrônomo Samuel Petraccone Caixeta Professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), campus Sete Lagoas-MG, é o novo diretor Administrativo e Financeiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG). A posse ocorreu na primeira plenária do ano, no dia 18 de janeiro de 2024, ocasião em que foi eleito para o cargo.

Samuel Petraccone Caixeta (à esquerda). Foto: Crea-MG / Divulgação

Morador de Sete Lagoas há quase 10 anos, Samuel pretende levar a sua vivência como docente e pesquisador para a gestão da diretoria. Ele é coordenador dos Laboratórios de Física do Solo e Conservação do Solo e da Água da UFSJ, além de membro do Conselho Diretor da Universidade.

"Assumir a Diretoria Administrativa e Financeira é uma grande responsabilidade e desafio, pois requer profundo conhecimento dos processos internos e da legislação para que a gestão seja efetiva na execução de suas competências, baseada na legalidade, sem deixar de lado a valorização das entidades de classe, instituições de ensino, Crea Júnior e profissionais", afirmou. Petraccone destaca que pretende fazer uma gestão próxima, humanizada e dedicada, visando um Conselho ainda mais moderno, dinâmico e transparente.

Compete a sua diretoria planejar, executar e gerir os processos administrativos do Conselho. Será também de sua responsabilidade o controle dos recursos, cumprir os normativos e regulamentos, visando a racionalização, transparência, adequação dos serviços e a manutenção da sustentabilidade financeira.

Trajetória

Samuel nasceu em Belo Horizonte e graduou-se em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Fez mestrado e doutorado em Engenharia Agrícola, também pela UFV. Atualmente está no Programa de Pós-Doutorado em Produção Vegetal da UFMG, na área de Fertilidade do Solo.

Conselheiro titular da Câmara Especializada de Agronomia do Crea-MG (2019-2024), Samuel já foi membro da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC (2021 e 2022). Também foi membro suplente da Comissão Permanente de Ética Profissional – CEP (2020 e 2022), da Comissão Especial do Mérito – CEM (2021), da Comissão Permanente de Renovação do Terço – CPRT (2022), e da Comissão Eleitoral Regional - CER (2023).

Diretoria

Composta por conselheiros regionais, a Diretoria do Crea-MG é um órgão executivo da estrutura básica. Ela auxilia a Presidência no desempenho de suas funções e decide sobre questões administrativas. Na ocasião da plenária, o presidente do Crea-MG, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Venícius Gervásio, deu posse à nova diretoria, que foi eleita pelo plenário. “Eu estou muito honrado com a nossa nova diretoria. É uma equipe que reflete a diversidade de todas as regiões de Minas Gerais. Nossa expectativa é aproximar ainda mais o Conselho dos profissionais. Juntos vamos fortalecer a atuação do Crea-MG em prol do desenvolvimento profissional e da excelência dessas áreas que representamos”, ressaltou.

Além da diretoria Administrativa e Financeira, foram eleitos para as diretorias de Planejamento, Gestão e Tecnologia, o engenheiro mecânico Antonio Humberto Pereira de Almeida; Técnica e de Fiscalização, o engenheiro civil Gabriel Nogueira; de Atendimento e Acervo, engenheiro eletricista Israel Bernardes; de Relações Institucionais, o engenheiro civil Rodrigo Fernandes da Costa; e de Recursos Humanos, a engenheira agrônoma Claudia Beatriz Versiani.

Da Redação com Crea-MG