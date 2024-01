Vila Vicentina de Sete Lagoas recebe mais de 2,6 mil fraldas geriátricas; você também pode ajudar

Mais de 2.600 fraldas geriátricas foram entregues na sexta-feira (26) para a Vila Vicentina, instituição de longa permanência para idosos (ILPI) sediada em Sete Lagoas. As fraldas foram arrecadadas pelos alunos da Faculdade Una Sete Lagoas por meio do Projeto Fralda Geriátrica Solidária que acontece todo final de semestre letivo.

Coordenadoras da Una Sete Lagoas, Ana Cristina Muchon e Evelyne Lopes Ferreira e o motorista e o presidente da Vila Vicentina, respectivamente, Willian Rodrigues e Joaquim Peixe Luciano. Foto: Una Sete Lagoas / Divulgação.

A iniciativa é uma inspiração para que outras instituições, especialmente aquelas compostas por jovens, também voltem o olhar para iniciativas que acolhem quem mais precisa. O projeto foi idealizado pelos coordenadores da Una, que integra o Ecossistema Ânima.

“Quando envolvemos jovens no apoio aos idosos geramos uma sinergia entre eles. O envelhecimento, muitas vezes, vem com limitações, que quando bem cuidadas fazem com que o idosos tenham autonomia e vivam com dignidade”, analisa a coordenadora de grande área da Faculdade Una Sete Lagoas, Ana Cristina Mendes Muchon.

E nada melhor se unir-se a quem faz desse cuidado uma missão de vida. Este é o caso da Vila Vicentina Sete Lagoas, que foi fundada em 1953 e abriga idosos carentes e em vulnerabilidade social. A porta de entrada para a entidade é a 7ª Promotoria de Justiça, do Ministério Público de Minas Gerais. Atualmente, o local recebe 60 moradores idosos e idosas, acima dos 60 anos.

“A instituição vive de doações. E é muito importante que a sociedade abrace e ajude a Vila Vicentina nesta causa da fralda geriátrica. Atualmente, 80% dos nossos moradores fazem uso constante deste item. Temos um consumo mensal em torno de 7 mil fraldas geriátricas. Por isso, é importantíssimo esse trabalho que a Una tem feito conosco, pois, desta forma, ajuda a dar visibilidade para nossa causa”, explica a representante da Vila Vicentina, Paula Aliane.

“Agradecemos imensamente. E que esta parceira continue por muito tempo”, frisa.

Como colaborar?

A arrecadação de fraldas é uma campanha permanente da Vila Vicentina. Por isso, toda colaboração com a causa é bem-vinda, em qualquer época do ano. As doações – dentro das condições de cada um - podem ser feitas na sede, que fica na Rua Estrada dos Tropeiros, 684, bairro Santa Cruz, Sete Lagoas. Para mais informações, ligue em horário comercial para: (31) 3774-2023.

Se você quiser conhecer um pouco mais sobre este belo trabalho de amor ao próximo, siga o Instagram da Vila Vicentina (clique aqui). Além de fraldas, há campanhas com pedidos de outros itens de uso essencial na rotina dos idosos internos e que são veiculadas frequentemente no perfil. Por exemplo, embora o mês de janeiro esteja quase no fim, para esse mês eles estão arrecadando:

Da Redação com Una Sete Lagoas