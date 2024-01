Fumacê começa a rodar nos bairros de Sete Lagoas nesta segunda; veja programação

Com a escalada dos casos de chikungunya - e os índices de dengue também a aumentar - o carro fumacê do Governo de Minas está a passar pelas ruas de Sete Lagoas. Os primeiros bairros a terem a ação inseticida foi o Santa Rosa e São Cristóvão I e II nesta segunda-feira (29).

Foto: Alan Junio / Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com a Prefeitura Municipal, o carro irá passar em 31 bairros da cidade, em cerca de 597 quarteirões, em dois turnos: de 5h às 9h e 16h às 21h. Para avisar a população sobre o fumacê, um carro de som irá passar antes da aplicação do produto nas ruas. "Todos devem ficar atentos às medidas de segurança: abra as portas, janelas e cortinas; retire roupas do varal; tampe vasilhames com alimentos, inclusive, bebedouros para animais, cubra gaiolas de pássaros e, em seguida, troque ração e água; não deixe utensílios de uso doméstico expostos no quintal", comenta a nota enviada do executivo enviado à imprensa.

Programação do fumacê

O município de Sete Lagoas não possui carro equipado como fumacê, por isso, o Governo do Estado forneceu o veículo. Serão três aplicações do produto; no próximo sábado (3/02), o fumacê será reaplicado.

Confira aqui os bairros que terão o carro fumacê

Segunda-feira (29)

16h às 21h – Santa Rosa, São Cristovão e São Cristovão II

Terça-feira (30)

5h às 9h – Sindicato Rural, São José e Catarina

16h às 21h – Santa Elisa, São Dimas, São Jorge e Canaã II

Quarta-feira (31)

5h às 9h – Santo Antônio e Canaã III

16h às 21h – Centro II, Dona Dora, Novo Horizonte, Recanto do Cedro e Blue Garden

Quinta-feira (1º/02)

5h às 9h – São Geraldo e Alto Coqueiral

16h às 21h – Centenário e Progresso

Sexta-feira (2/02)

5h às 9h – Várzea, Luzia Barbosa, Mata Grande, Vale das Palmeiras e Iporanga

16h às 21h – Iporanga II, Flórida, Padre Teodoro, Maria Amélia e Padre Teodoro II

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas