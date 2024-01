Sete Lagoas terá sol com muitas nuvens e pancadas de chuva nesta terça (30)

A previsão do tempo para Sete Lagoas nesta terça-feira (30) é de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima deve ser de 21°C e a máxima de 28°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 100% e 60%.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. À tarde, as nuvens aumentarão e as pancadas de chuva serão mais intensas, com risco de raios e rajadas de vento. À noite, as nuvens continuarão presentes, mas a chuva deve parar.

Da redação com INMET