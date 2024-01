Sete Lagoas possui dois óbitos de dengue sob investigação, segundo Secretaria de Estado de Saúde

Em atualização do Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Sete Lagoas possui dois óbitos em investigação sob suspeita de dengue - e a chikungunya continua em surto pela cidade.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Os dados foram atualizados na segunda-feira (29). Sete Lagoas possui 893 casos confirmados de dengue, 927 sob investigação e duas mortes em suspeita. Segundo a SES-MG, foi registrado um paciente em caso grave da doença na cidade.

Enquanto isso, os casos de chikungunya crescem: são 1.231 confirmados e 1.242 casos suspeitos da doença na cidade. Até o momento, apenas uma morte foi apurada e não há óbitos em investigação.

Até o presente momento, não foi registrado pela Secretaria de Estado de Saúde casos de zika vírus em Sete Lagoas.

Fumacê em Sete Lagoas

Desde a tarde de segunda-feira (29) está em atuação na cidade o carro fumacê - serão 31 bairros, com 579 quadras onde o inseticida para combate ao aedes aegypti será aplicado. De acordo com a Prefeitura de Sete Lagoas nesta semana haverá a primeira ação do fumacê, de um total de três, a iniciar das 5h até às 21h.

Veja a programação do fumacê em Sete Lagoas:

Terça-feira (30)

5h às 9h – Sindicato Rural, São José e Catarina

16h às 21h – Santa Elisa, São Dimas, São Jorge e Canaã II

Quarta-feira (31)

5h às 9h – Santo Antônio e Canaã III

16h às 21h – Centro II, Dona Dora, Novo Horizonte, Recanto do Cedro e Blue Garden

Quinta-feira (1º/02)

5h às 9h – São Geraldo e Alto Coqueiral

16h às 21h – Centenário e Progresso

Sexta-feira (2/02)

5h às 9h – Várzea, Luzia Barbosa, Mata Grande, Vale das Palmeiras e Iporanga

16h às 21h – Iporanga II, Flórida, Padre Teodoro, Maria Amélia e Padre Teodoro II

Filipe Felizardo