Boletim: primeiro ciclo do fumacê está sendo em dois turnos e vai chegar a 597 quarteirões

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, atualizou, nesta terça-feira, 30 de janeiro, o boletim informativo sobre casos suspeitos e confirmados de Dengue, Chikungunya e Zika em Sete Lagoas. Até o momento, foram confirmados 2.480 casos por meio de exame laboratorial ou parecer medico para grupos específicos.

De acordo com o boletim, na primeira semana de 2024 (31 de dezembro a 6 de janeiro) o município teve 357 notificações de suspeita de Chikungunya, 218 notificações de casos suspeitos de dengue, e três notificações de Zika. Na segunda semana (7 a 13 de janeiro) foram 829 de Chikungunya, 457 de Dengue e duas notificações de Zika. Na terceira (14 a 20 de janeiro) foram 218 de Chikungunya, 401 de Dengue e uma notificação de Zika. Até o momento são 1.404 casos confirmados de Chikungunya e 1.076 de Dengue. “Seguindo uma diretriz do Estado, os casos estão sendo confirmados por exames laboratoriais ou por critério clínico epidemiológico quando há o apontamento pelo profissional médico durante a avaliação. Vale ressaltar que esta segunda situação não é válida para grupos específicos”, explica Maria Tereza Rodrigues, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

COMBATE

A Prefeitura de Sete Lagoas iniciou na tarde desta segunda-feira, 20, mais uma estratégia para combater o mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika. Foi iniciado o primeiro ciclo de aplicação de inseticida com o carro fumacê. Uma ação que integra um conjunto de providências na guerra contra o mosquito transmissor como limpeza de áreas públicas e particulares e um cronograma especial de atendimento em unidades de saúde. “É um conjunto de ações muito forte, mas precisamos da cooperação de todos nesta luta. Evite locais com água parada dentro de imóveis, esta situação é a ideal para a proliferação do mosquito transmissor”, alerta o prefeito Duílio de Castro.

O fumacê foi enviado pelo Governo de Minas graças a um trabalho planejado e técnico da Secretaria Municipal de Saúde. A situação epidêmica constatada na cidade é tratada com prioridade, seriedade e transparência. “A chegada do fumacê foi por Sete Lagoas atingir níveis críticos de emergência. Enviamos dados concretos para o Estado. Eles foram analisados tecnicamente e, por isso, recebemos este veículo UBV pesado”, esclarecer Maria Tereza Rodrigues.

Nesta primeira etapa, o fumacê chegará a 31 bairros, totalizando 597 quarteirões. A aplicação do inseticida será em três ciclos e segue uma programação diária de 5h às 9h e 16h às 21h. A Prefeitura, por meio de um carro de som, avisa moradores sobre a passagem do fumacê. Os principais cuidados são: Abra as portas, janelas e cortinas; retire roupas do varal; tampe vasilhames com alimentos, inclusive, bebedouros para animais; cubra gaiolas de pássaros e, em seguida, troque ração e água; não deixe utensílios de uso doméstico expostos no quintal.

ROTEIRO DO FUMACÊ

Segunda-feira, 29

16h às 21h – Santa Rosa, São Cristovão e São Cristovão II

Terça-feira, 30

5h às 9h – Sindicato Rural, São José e Catarina

16h às 21h – Santa Elisa, São Dimas, São Jorge e Canaã II

Quarta-feira, 31

5h às 9h – Santo Antônio e Canaã III

16h às 21h – Centro II, Dona Dora, Novo Horizonte, Recanto do Cedro e Blue Garden

Quinta-feira, 1º

5h às 9h – São Geraldo e Alto Coqueiral

16h às 21h – Centenário e Progresso

Sexta-feira, 2

5h às 9h – Várzea, Luzia Barbosa, Mata Grande, Vale das Palmeiras e Iporanga

16h às 21h – Iporanga II, Flórida, Padre Teodoro, Maria Amélia e Padre Teodoro II

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom