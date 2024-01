Vila Vicentina de Sete Lagoas recebe a visita do 'Galo Doido'

Os idosos que moram na Vila Vicentina de Sete Lagoas receberam uma visita divertida no último dia 18 de janeiro. Ele só tem cara de bravo, mas a verdade é que sempre arranca um sorriso de quem interage com ele. Era o mascote oficial do Atlético, o "Galo Doido", que veio até a Instituição como parte das atividades desenvolvidas pelo Instituto Galo.

Galo Doido na sua visita à Vila Vicentina em Sete Lagoas. Foto: Instagram @vilavicentina.setelagoas.

Reconhecido nos estádios de futebol pelo seu carisma e animação ao interagir com o público, o Galo Doido também participa de campanhas do Instituto Galo. Esse instituo é um braço social do Clube Atlético Mineiro que realiza ações solidárias e campanhas de conscientização. Segundo eles, o objetivo é transformar a vida das pessoas a partir do amor pelo clube.

E foi através deles que a Vila Vicentina foi contactada, como conta o presidente Joaquim: "O Instituto Galo entrou em contato com a Vila Vicentina para saber se queríamos receber o mascote. Ficamos felizes em receber a visita porque traz entretenimento e alegria aos nossos moradores".

Segundo Joaquim, os idosos ficaram muito satisfeitos com a presença do mascote. "Foi possível perceber que a presença do mascote trouxe muitas lembranças aos moradores. Memórias de visitas ao estádio, de partidas inesquecíveis e de momentos de emoção proporcionados pelo time do coração", declara Joaquim.

Ações como essa são essenciais para diversificar o cotidiano dos moradores e trazem benefícios além da diversão. Joaquim explica que "para os residentes da Vila Vicentina é sempre muito importante esse tipo de atividade, pois quebra a rotina de maneira positiva e resgata memórias afetivas proporcionando interação social entre idosos e visitantes".

Veja mais imagens da visita:



Como doar para Vila Vicentina?

As doações podem ser feitas na sede, que fica na Rua Estrada dos Tropeiros, 684, bairro Santa Cruz, Sete Lagoas. Para mais informações, ligue em horário comercial para: (31) 3774-2023.

No Instagram da Vila Vicentina sempre são divulgadas campanhas para arrecadar itens que os idosos necessitam. Neste mês de janeiro, por exemplo, eles estão arrecadando:

Da Redação, Vinícius Oliveira