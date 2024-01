Família de Sete Lagoas tutora de cão que morreu após banho e tosa procura respostas para o que aconteceu

Após a repercussão da reportagem do SeteLagoas.com.br, a família tutora de Pitoco, cão que veio a falecer após um procedimento de banho e tosa realizado em um pet shop da cidade, permanece indignada. A clínica onde o cão foi levado pelo estabelecimento emitiu nota lamentando a morte do animal.

Foto: arquivo pessoal / Isabelly Gomes

Segundo nota da Drª Pety, é apontado que Pitoco chegou à clínica na tarde de sábado (27) apresentando "sinais neurológicos" e "erupções na pele causadas por etcoparasitas". Ele foi internado, mas, veio a falecer já na madrugada de domingo (28).

Veja a nota na íntegra:

Sábado, dia 27/01, foi um dia muito triste pra todos nós da Dra. Pety... porque foi a perda de uma estrelinha que passou por nós de forma bem rápida: o Pitoco. 😔

Pitoco chegou a clínica, por volta das 13h40, apresentando sinais neurológicos e o corpo tomado por erupções de pele, estas possivelmente causadas por picadas de ectoparasitas (como pulgas e carrapatos). Após exame clínico aprofundado foi imediatamente internado para estabilização do quadro e posterior aprofundamento da causa para o devido tratamento, porém infelizmente seu corpinho não aguentou e ele veio à óbito na madrugada, por parada cardiorrespiratória.

Nós, da Dra. Pety, reforçamos nossos sentimentos à família e aguardamos sua vinda à clínica para a coleta da documentação e do corpinho, que foram imediatamente liberados após a ocorrência (domingo 28/01, pela manhã).

Equipe Dra. Pety 24horas.

Família permanece indignada

Os tutores de Pitoco ainda procuram respostas sobre o que de fato aconteceu com o animal: Valdirene Gomes, que cuidava do animal, afirma que irá procurar a justiça: "A clínica recebeu ele inconsciente, tentaram reanimá-lo; [Pitoco ficou] estabilizado mas de madrugada veio a óbito. A saudade do meu Pitoco é grande, mas Deus faz a justiça", afirma.

Isabelly Gomes, que estava a cuidar do cão e o levou até o pet shop disse que ele estava a tomar medicamentos para combater carrapatos (inclusive para seus outros cachorros), porém que ele estava saudável e não tinha nenhum traço de maus-tratos: "Levei no pet shop para dar um banho somente porque ele estava muito sujo e embolado. Este caso está me deixando muito mal, estou triste e acabada psicologicamente", confessa.

A família apontou que está avaliando medidas legais para averiguar a situação.

Procurados pela reportagem do SeteLagoas.com.br, o pet shop informou que o proprietário do estabelecimento estaria a entrar em contato. O espaço está aberto para manifestações.

Da redação