Shopping Sete Lagoas inaugura área revitalizada neste final de semana

O Shopping Sete Lagoas inaugura neste final de semana o Novo Pátio das Águas. A área localizada em frente à portaria principal do empreendimento passou por um período de reforma nos últimos meses e, enfim, o público poderá conhecer a estrutura revitalizada e repleta de novidades. Dentre elas, a conhecida fonte foi totalmente reconstruída e terá com um coreto sobre o espelho d’água, que passará a ser palco para as atrações musicais. A criançada contará ainda com um brinquedão super colorido e gratuito.

Shopping Sete Lagoas

Para marcar o momento de entrega do novo espaço, sob a produção de George Machado, o Shopping Sete Lagoas promove neste final de semana (03 e 04/02) o evento de inauguração com diversas atrações gratuitas e a presença de beer truck e food trucks variados, além das opções gastronômicas já existentes na área externa do empreendimento como a Cia do Boi, o Strike Lounge Bar, o Mega Grill e MC Sobremesas. Confira:

03/02 (sábado):

16h – início do evento

início do evento 17h30 – voz e violão com Bárbara Rocha (rock)

voz e violão com Bárbara Rocha (rock) 20h – Banda Velotrol (rock)

Banda Velotrol (rock) 22h – encerramento

04/02 (domingo):

16h – início do evento

início do evento 17h – pré-carnaval com Tio Bruno (recreação infantil)

pré-carnaval com Tio Bruno (recreação infantil) 20h – Grupo Zé da Guiomar (samba)*

Grupo Zé da Guiomar (samba)* 22h - encerramento

* Uma curiosidade é que no domingo (04/02), o grupo de samba Zé da Guiomar (de Belo Horizonte), contará com a participação especial do setelagoano Cléber Alves: saxofonista, arranjador e compositor recém chegado de uma turnê na Suíça e na Alemanha, onde fez apresentações acompanhado de mais três brasileiros. Cléber tem formação musical também na Alemanha e já gravou quatro CD’s. Mora atualmente em Belo Horizonte mas viveu grande parte da vida no tradicional bairro Boa Vista, em Sete Lagoas.

O Shopping Sete Lagoas está localizado na Av. Otávio Campelo Ribeiro, 2.801, bairro Eldorado.

Da Redação com Shopping Sete Lagoas