Procon abre investigação contra Vivo por problemas em Sete Lagoas

O Procon de Sete Lagoas abriu processo de investigação sobre os problemas de intermitência nos serviços da operadora Vivo na cidade - incluindo a queda generalizada que ocorreu no dia 23 de janeiro.

Foto: reprodução / G4 Educação

Segundo o órgão, a empresa foi notificada pela má prestação dos serviços de telefonia fixa e móvel, internet fibra e TV por assinatura. A Vivo deverá apresentar uma justificativa sobre a causa dos problemas e a ter que ressarcir clientes por prejuízos ocorridos pelas falhas.

"Vamos aguardar o posicionamento da empresa, pois, após a notificação, a empresa tem o prazo de 10 dias corridos para enviar os esclarecimentos exigidos, sob pena de autuação no caso de descumprimento. Com a resposta da empresa, o Procon avaliará quais medidas serão adotadas”, disse o gerente do Procon Sete Lagoas, Matheus Mendes.

Problemas com sinal da Vivo

Diversos moradores de Sete Lagoas relataram na última semana diversas intermitências no serviço prestado pela operadora na cidade, culminando no apagão total ocorrido durante a tarde de 23 de janeiro. Segundo a operadora, o motivo foi o vandalismo em suas instalações, o que fez com que o serviço fosse prejudicado. Mesmo após o restabelecimento, muitos usuários da Vivo reclamaram que a prestação do serviço ainda era deficitária.

Da redação