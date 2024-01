Confira a previsão do tempo dessa quarta-feira (31) em Sete Lagoas

Nessa quarta-feira 31 o dia amanheceu nublado com possibilidade de chuvas rápidas durante o dia.

Foto: Maria Eduarda Alves

A temperatura atual está na marca dos 24°C, com uma mínima de 21°C e uma máxima esperada de 30°C, então prepare-se para um dia um pouco abafado.

As chances de chuva estão consideráveis, com uma probabilidade de 67% e uma possível precipitação de até 20mm.

Com ventos de apenas 6km/h. Quanto à umidade relativa do ar, ela varia entre 47% e 86%, então é importante se manter hidratado e confortável ao longo do dia.

Da Redação com Clima Tempo