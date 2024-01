Caso Pitoco: pet shop de Sete Lagoas divulga nota de esclarecimento

Após divulgação de um caso de um cão que faleceu após um procedimento de banho e tosa em Sete Lagoas ganhar repercussão, o Stima Pet Shop Nova Cidade divulgou, nesta quarta-feira (31) esclarecimentos sobre o ocorrido.

Foto: arquivo pessoal / Valdirene Gomes

De acordo com a nota, publicada na madrugada desta quarta e enviada para a reportagem do SeteLagoas.com.br, o estabelecimento aponta que o animal chegou em péssimas condições de higiene, além de ter parasitas pelo corpo e vermes nas fezes. Durante a tosa, feita de maneira corriqueira e dentro das normas, Pitoco passou mal e a situação foi logo avisada para os tutores.

O Stima Pet Shop afirma que Pitoco foi encaminhado para a clínica veterinária com vida e ativo, até mesmo na sua chegada naquele local. Ainda na nota do estabelecimento, este fato era de ciência dos tutores do cão, que não compareceram à clínica, ficando o animal sob responsabilidade do estabelecimento.

Ainda na nota, é relatado que apesar da melhora de Pitoco, ele veio a falecer no domingo (28) e que o corpo do animal estava já pronto para liberação, mas, que "até às 11h do dia 30/01/2024, o corpinho de Pitoco e sua respectiva documentação ainda não tinham sido retirados da clínica", como aponta o pet shop.

Por fim, o Stima Pet Shop manifesta os sentimentos pelo falecimento do animal, e ressalta que segue princípios e valores como responsabilidade, respeito, ética e busca pelo bem-estar do animal.

Veja a nota na íntegra:

"NOTA DE ESCLARECIMENTO

A empresa Pet Shop Nova Cidade é atuante no mercado de embelezamento e cuidados Pets desde 2019. Além de uma equipe treinada e certificada em curso de banho e tosa e auxiliar em veterinária, o Pet Shop conta com a participação do proprietário e veterinário Ítalo Ferraz Mendes, sendo que o mesmo exerce sua profissão com todo o respeito, ética e carinho que os animais merecem e precisam há mais de 16 anos.

Ressaltamos também que a empresa funciona em plena regularidade. Podendo sua veracidade, ser atestada. Por essas razões e, considerando o nosso compromisso em prestar uma assistência humanizada e zelando pelos cuidados aos animais que ficam sob nossa responsabilidade e ainda após nos inteirarmos completamente de todos os trâmites envolvidos no caso que aqui retrataremos, viemos por meio desta nota, com cautela, apoio legal e zelo para todas as partes, apresentar esclarecimentos dos fatos:

1. No sábado, dia 27/01, recebemos o cão Pitoco no Pet Shop Nova Cidade em péssimas condições de higiene (muito mau cheiro, pelo muito embolado, fezes pregadas ao pelo, pulgas e carrapatos, vermes nas fezes), para banho e tosa. Durante o procedimento de tosa, realizada com todos os cuidados corriqueiros do petshop, Pitoco passou mal. Tal fato foi imediatamente avisado à tutora (filha) às 12:59hs e, ela solicitou que a informação fosse passada para a outra tutora (mãe). Destaca-se que a comunicação deste fato se deu antes de o cão ser encaminhado à Clínica Veterinária (13:18 hs).

2. Ressalta-se ainda que o animal saiu do Pet Shop com vida e ativo. Assim como chegou à clínica Veterinária com vida e ativo.

3. Neste momento, ambas as tutoras estavam cientes de qual clínica (endereço) estávamos encaminhando o Pitoco, inclusive orientamos sobre o acompanhamento delas durante o processo.

4. Ressalta-se que procedemos com responsabilidade, prudência e ética ao encaminharmos o animal para receber os cuidados médicos necessários.

5. No entanto, as tutoras, não compareceram à clínica, ficando Pitoco internado sob a responsabilidade das funcionárias do Pet Shop. Vale informar que nenhuma das tutoras, em nenhum momento foram à clínica para acompanhar o cãozinho Pitoco.

6. Segundo informações da clínica Dra. Pety, Pitoco apresentava sintomas neurológicos, dores abdominais fortes, e corpo tomado por erupções de pele (possivelmente provocadas por ecgoparasitas, como pulgas e carrapatos). Ele foi avaliado, e colocado sob observação evoluindo com uma melhora do quadro. Porém, na manhã do domingo ele evolui para uma parada cardiorrespiratória, vindo a óbito, conforme relatado pela clínica Dra. Pet.

7. Na manhã de domingo, a Clínica Dra. Pety comunicou, ao Pet Shop e, também as tutoras do Pet o lamentável falecimento, isso pois, além de livre acesso a clínica, havia também o contato de ambas as tutoras.

8. Frisamos ainda que a clínica Dra. Pety fez a liberação imediata do corpo, conforme consta em nota de esclarecimento da própria clínica. Entretanto, até as 11:00 horas do dia 30/01/2024, o corpinho do Pitoco e sua respectiva documentação, ainda não tinham sido retirados da clínica. Ressalta-se que a clínica só autoriza a retirada pelas tutoras.

Manifestamos aqui os nossos sentimentos à família do Pitoco… e, reiteramos que agimos com responsabilidade, respeito, ética e busca pela bem estar do animal, princípios e valores que seguimos no nosso Pet Shop!

Informamos ainda que todo o conteúdo dessa declaração tem sua fundamentação documental e visual.

Seguimos a disposição!"

Da redação