Transeunte resgata mulher que se atirou na Lagoa Paulino nesta quarta

Um homem pulou na Lagoa Paulino na noite desta quarta-feira (31) para resgatar uma mulher em situação de rua que se atirou por sobre as águas. O Corpo de Bombeiros levou-a para o pronto-atendimento.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Ao ver que a vítima estava na lagoa, o homem se atirou no espelho d'água para retirá-la e acionou a corporação, que logo veio e deu assistência para a mulher - ela estaria emocionalmente abalada, mas estava consciente e não tinha lesões corporais. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal.

Sinistros envolvendo a Lagoa Paulino

Entre os meses de novembro a dezembro de 2023 (e em um curto espaço de tempo) os moradores de Sete Lagoas ficaram, hora em choque, hora intrigados, sobre quatro afogamentos acontecidos no principal cartão-postal da cidade. De acordo com a Polícia Civil em entrevista para o SeteLagoas.com.br, os casos não tinham relação com crimes violentos. Todas as vítimas eram homens em situação de rua.

Por conta dos casos, a Prefeitura colocou cartazes na orla da Lagoa Paulino alertando sobre a proibição de nado e outras atividades por lá e nas outros seis lagos da cidade. Além disso, a Guarda Civil Municipal (GCM) estaria de plantão a realizar ronda para evitar mais um sinistro.

Da redação