Tempo instável com possibilidade de chuva no primeiro dia de fevereiro em Sete Lagoas

A previsão do tempo para o primeiro dia de fevereiro é de sol com algumas nuvens, com pancadas de chuva rápidas durante o dia e à noite. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 28°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 100%.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Pela manhã, o céu deve estar com muitas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. À tarde, as nuvens devem aumentar ainda mais e as pancadas de chuva devem ser mais frequentes, com risco de trovoadas. À noite, o tempo deve permanecer nublado, com pancadas de chuva isoladas.

Da redação com INMET

