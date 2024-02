Homenagem do Clube Náutico de Sete Lagoas para o eterno Tião

"Caros sócios e funcionários,

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um dos mais dedicados presidentes que já teve o Clube Náutico de Sete Lagoas: Sebastião Luiz de Souza , o Tião. Sua presença marcante e seu compromisso incansável com o bem-estar e o progresso do nosso clube deixam um legado inestimável. Tião foi muito mais do que um líder; ele era um verdadeiro amigo e um exemplo de dedicação e amor pela nossa comunidade."

"Sob a liderança de Tião, testemunhamos grandes realizações e momentos memoráveis que contribuíram significativamente para o crescimento e a união do nosso clube. Sua visão e determinação foram fundamentais para moldar o Clube Náutico de Sete Lagoas em uma instituição respeitada e admirada por todos.

Além de suas habilidades de gestão, Tião tinha um coração generoso e sempre encontrava tempo para apoiar e encorajar os membros do clube em suas atividades e aspirações. Sua presença calorosa e seu sorriso contagiante serão lembrados por todos nós com imenso carinho.

Neste momento de luto, nos unimos em solidariedade para honrar a memória de Tião e celebrar o impacto positivo que ele teve em nossas vidas e no nosso querido clube. Seu espírito permanecerá vivo em cada momento que compartilharmos no nosso clube.

Que possamos seguir em frente, inspirados pelos valores e pelo legado deixado por Tião, e continuar a escrever juntos novos capítulos de sucesso e união para o Clube Náutico de Sete Lagoas.

Em nome de todos os sócios e de toda Diretoria Renovação, prestamos nossas sinceras condolências à família e amigos de Tião.

Com respeito e gratidão,

Amilton de Matos

Presidente do Clube Náutico de Sete Lagoas"

Da Redação