Sete Lagoas confirma primeira morte por dengue em 2024

Sete Lagoas tem uma morte confirmada por dengue, uma criança do sexo feminino, de acordo com atualização do Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). São quase mil casos confirmados da doença na cidade.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

A atualização dos dados foi realizado nesta quinta-feira (1º) com dados computados até quarta (31/01). São 957 casos confirmados de dengue, com um óbito e outro em investigação. De casos prováveis da doença, são 998. A chikungunya está em alta na cidade: são 1.516 casos confirmados, com uma morte confirmada; em casos prováveis, são 1.528.

Fumacê em Sete Lagoas

Desde segunda-feira (29), a Prefeitura de Sete Lagoas está a passar por 31 bairros o carro fumacê, a começar das 5h da manhã até às 21h. A primeira parte da aplicação do produto será feita até sábado (3), onde começará um novo cicio.

Veja a programação:

Quinta-feira (1º/02)

5h às 9h – São Geraldo e Alto Coqueiral

16h às 21h – Centenário e Progresso

Sexta-feira (2/02)

5h às 9h – Várzea, Luzia Barbosa, Mata Grande, Vale das Palmeiras e Iporanga

16h às 21h – Iporanga II, Flórida, Padre Teodoro, Maria Amélia e Padre Teodoro II

Filipe Felizardo