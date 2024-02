Prefeitura de Sete Lagoas detalha programação final do Pré-Carnaval 2024

O Pré-Carnaval de Sete Lagoas já é considerado um dos melhores de Minas Gerais e o último fim de semana promete consolidar ainda mais esta aprovação dos foliões. A Prefeitura definiu detalhes da programação que vai agitar bairros e a região central com destaque para o encerramento no próximo domingo, 4, que será uma verdadeira festa para a família.

Prefeitura de Sete Lagoas / Ascom

O Pré-Carnaval foi aberto no dia 13 de janeiro, na Praça do Escorrega, na Várzea, e durante três semanas passou pelos bairros Centro, Jardim Cambuí, Santa Luzia, Montreal e Boa Vista. Em cada um dos locais onde os blocos e as bandas se apresentam a Prefeitura disponibiliza gradil, som, palco, iluminação, banheiros químicos, tendas e segurança. Nos pontos oficiais da programação a administração ainda garante a apresentação de DJ, bandas e blocos. “Nosso Pré-Carnaval superou todas as expectativas. Integração, alegria e muita festa em ambientes seguros e planejados. Uma excelente alternativa para movimentar o comercio tradicional e também permitir que ambulantes cadastrados na Prefeitura ganhem seu dinheiro”, define o prefeito Duílio de Castro.

No sábado, 3, a partir das 16h, o Bloco do Cercadinho se apresenta novamente com a participação especial da banda Rock Baby e novidade para os adultos: o bloco Pé Inchado, uma das atrações do pré-carnaval, encerrando a festa na orla da lagoa do bairro Panorama. Este é considerado o pré-carnaval das crianças quando o repertório é marcado por canções infantis "de ontem e de hoje" com arranjos de marchinhas, participação de escola de samba, brincadeiras, gastronomia e muito mais.

Já no domingo, será o encerramento com blocos e bandas na Praça da Feirinha, a partir das 14 horas. Os foliões terão atrações para todos os gostos, tmais uma festa para a família com 9 horas de programação. A dica é chegar no horário, pois a festa começa bem cedo, mas tem hora certa para acabar (Confira abaixo).

NOVA CIDADE

No último domingo, 28, o Pré-Carnaval, que seria no bairro Nova Cidade, foi cancelado em respeito ao Luto Oficial decretado pelo Município pela morte do ex-prefeito Marcelo Cecé. Porém, a região leste de Sete Lagoas ganhará uma programação especial no dia 18 de fevereiro, a partir das 18 horas. Os responsáveis pela coordenação do evento definiram que será realizado a “Ressaca de Pré-Carnaval” com a mesma superestrutura prevista para o evento anterior.

Quinta-feira, 1º/02, 18h

Bloco Pé Inchado

Local: Praça do Carmo, em frente ao bar Peixim

Apoio: Prefeitura

Sexta-feira, 02/02, 18h

Bloco Sacanin

Local: R. Santana, 145, Boa Vista, Bar Vânia

Apoio: Prefeitura

Sábado, 03/02, 16h

Bloco do Cercadinho

Banda Rock Baby

Bloco Pé Inchado

Local: Lagoa do Cercadinho

Realização: Prefeitura

Domingo, 04/02, 14h

Encerramento dos Blocos

14h – Som mecânico

15h às 15h55 – DJ Filipe Borba

16h às 16h40 – Bloco Mocidade Alegre

17h às 17h40 – Bloco Pé Inchado

18h às 18h40 – Bloco Tá On

19h às 19h40 – Bloco Axé Saudade

20h às 21h30 – Banda União do Samba

21h40 às 23h – Banda Samba Gol.

Realização: Prefeitura

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom