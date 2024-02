Sete Lagoas se prepara para sexta (02) nublada com pancadas de chuva

A sexta-feira em Sete Lagoas será marcada por um dia nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 31°C.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/Djhessica Monteiro

A manhã terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. O vento soprará fraco de leste-nordeste (E-NE).

À tarde, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima será de 31°C, com umidade relativa do ar de 90%. O vento continuará fraco de leste-nordeste.

À noite, o céu estará nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima será de 19°C, com umidade relativa do ar de 90%. O vento soprará fraco de leste-sudeste (E-SE).

Da redação

Fonte: INMET

