Para priorizar viagens ao centro, Turi altera trajeto de linhas do transporte coletivo de Sete Lagoas

No próximo mês a Turi, concessionária do transporte coletivo de Sete Lagoas, irá alterar trajetos de linhas de ônibus, reduzindo o caminho bairro a bairro para priorizar as viagens até o centro.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

A informação é do gerente da viação Danilo Walker. As mudanças teriam sido autorizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, que substituiu a SELTRANS, no dia 20 de janeiro. Serão ao menos cinco linhas, com aviso para os usuários: "Com a nova medida, vamos atender melhor a população até o centro da cidade", aponta Danilo.

A nova fórmula, de acordo com a Turi, é a priorização de mais viagens de bairros populosos para o centro de Sete Lagoas, otimizando trajetos com menor demanda. A empresa garante que não haverá queda da quilometragem rodada pela empresa.

A reportagem do SeteLagoas.com.br procurou a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana para informar mais detalhes desta nova configuração; havendo retorno, a matéria será atualizada.

Da redação