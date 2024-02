Passando a Limpo: prefeito Duílio de Castro reafirma ser 'pré-candidato', aborda saúde pública, obras e outros assuntos

O programa Passando a Limpo recebeu nesta sexta (02) o prefeito de Sete Lagoas Duílio de Castro. Assuntos importantes foram tratados como o combate à chikungunya, dengue e zika na cidade, sua recente declaração de que é pré-candidato às próximas eleições municipais desse ano, algumas obras que vêm sendo feitas bem como o orçamento do município e o pré-carnaval setelagoano.

Álvaro Vilaça, prefeito Duílio de Castro e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Duílio de Castro começou explicando que a chegada do fumacê em Sete Lagoas só foi possível após uma análise do número de casos de chikungunya e dengue feita pela equipe técnica da saúde municipal. Análise feita, a Prefeitura fez então o pedido ao Governo do Estado e foi atendida.

Porém, mais importante que essa medida Duílio de Castro considera que seja cada morador fazer a limpeza de suas casas e imóveis. O mandatário exemplificou que, tendo mais de 270 bairros, 4.000 ruas, 100.000 casas e 35.000 lotes vagos, torna-se imprescindível que a população preze pela limpeza e evite o acúmulo de água parada nos locais já conhecidos, porque nas palavras dele é impossível qualquer administração pública ser responsável pela manutenção de tantos lugares.

Segundo ele, basta comparar o quantitativo de funcionários públicos envolvidos direta e indiretamente com a limpeza e manutenção urbana frente ao número de habitantes da cidade. Para Duílio, se pelo menos uma pessoa responsável de cada uma das mais de 100.000 casas fizer sua parte, já estaria sendo falado de uma força de combate muitas vezes maior do que os cerca de 700 funcionários da Prefeitura que atuam nesse sentido.

Na pauta sobre obras que vêm sendo feitas na cidade, Duílio destacou exemplos como a Avenida Padre Tarcísio (obras de drenagem e reforma da base, sub-base e asfalto), projetos para a Rua Santa Luzia em frente ao Clube Náutico, reforma de ciclovias e a Estação de Tratamento de Esgoto. Essa última está atualmente 70% concluída e a previsão é de que comece a operar no meio de 2024, tratando o esgoto gerado em Sete Lagoas com nível de pureza entre 95 e 97% antes do lançamento no Rio das Velhas.

O assunto político mais comentado nos últimos dias em Sete Lagoas foi a declaração dada por Duílio de que é pré-candidato às próximas eleições municipais. E ele confirmou durante o programa que sim, dentro do seu grupo político ele é um dos nomes considerados.

"Sou pré-candidato dentro do nosso grupo", afirmou Duílio de Castro. Ele ainda completou que seu grupo é grande e forte e naturalmente existem outros nomes. "Eu não tenho vaidade de que seja o Duílio", completou.

O entendimento de Duílio e seus assessores jurídicos é de que, quando ele assumiu temporariamente em meados de 2019 após renúncia do então prefeito Leone Maciel, ele o fez por ser uma obrigação constitucional do vice na hipótese de vacância no cargo. Porém, o segundo colocado na época, Emílio Vasconcelos, protocolou recurso questionando esse movimento, recurso este que só terminou de ser julgado em 2020 quando Duílio já tinha se candidatado para o pleito daquele ano. Então, no entendimento de Duílio e seu jurídico, de fato há que se considerar apenas uma candidatura e consequente mandato, restando a ele ainda o direito de se candidatar mais uma vez.

Falando sobre o orçamento do município, Duílio de Castro disse que a estratégia usada quando assumiu em 2019 foi de enxugamento no quadro de servidores municipais, reduzindo os gastos com folha de pagamento de 57% para 47% da verba disponível, para que fosse possível pagar acertos salariais atrasados e dali para frente fazer pagamentos em dia. Duílio afirmou que em meados de 2019 o orçamento disponível era de R$ 612 milhões/ano e que com a reorganização das despesas municipais e atração de novos investimentos, atualmente a prefeitura trabalha com cerca de R$ 1,4 bilhão/ano disponíveis.

Duílio de Castro confirmou também que a cidade não terá Carnaval oficial organizado pela Prefeitura. A preferência foi pela realização dos eventos de pré-carnaval durante os finais de semana de janeiro, pois segundo Duílio é preferível investir nesse tipo de evento que acontece em vários dias e locais diferentes da cidade e com artistas locais do que concentrar a festa apenas nas datas tradicionais de folia, investindo grandes quantias em artistas de fora da cidade.

Reveja o Passando a Limpo:



Da Redação