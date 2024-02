Quantas casas, hospitais e escolas existem em Sete Lagoas? Novos dados do IBGE ajudam a responder

Novos dados do Censo 2022 foram divulgados nesta sexta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelando, pela primeira vez, todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações dos 111 milhões de endereços do Brasil cadastrados durante a realização da pesquisa. Sete Lagoas, por exemplo, teve 168 instituições de ensino catalogadas e 97.409 casas (veja mais a seguir).

Segundo o IBGE, Sete Lagoas tem mais de 97 mil residências, mais de 400 igrejas e templos e mais de 160 escolas. Foto: Alan Junio / SeteLagoas.com.br

Assim como no restante do Brasil, a maioria desses endereços consiste em domicílios particulares, como casas e apartamentos. Em segundo lugar, estão os estabelecimentos comerciais com outras finalidades tais como comércios, prédios culturais ou públicos.

De acordo com o IBGE, a precisão aprimorada desse levantamento pode ser uma ferramenta crucial para o planejamento urbano e a formulação de políticas públicas específicas.

Esses dados possibilitam, por exemplo, o mapeamento de domicílios impactados por fenômenos ambientais, como enchentes, deslizamentos, queimadas e secas. Além disso, permitem a contabilização dos serviços oferecidos à população de acordo com a densidade demográfica.

Confira os tipos de edificação quantificadas em Sete Lagoas:

Residências: 97.409

Instituições de ensino: 168

Hospitais e UBSs: 317

Igrejas e templos: 412

Construções: 3629

Estabelecimentos agropecuários: 519

Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 12.723

População: 227.397

Principais tipos de endereço no Brasil:

Domicílios particulares: 90,6 milhões

Estabelecimentos de outras finalidades: 11,7 milhões

Estabelecimentos agropecuários: 4 milhões

Edificações em construção: 3,5 milhões

Estabelecimentos religiosos: 579,7 mil

Estabelecimento de ensino: 264,4 mil

Estabelecimento de saúde: 247,5 mil

Domicílios coletivos: 104,5 mil

População: 203.080.756

As informações do Censo 2022 podem ser consultadas clicando aqui e as coordenadas geográficas das edificações através deste link.

Da Redação, Vinícius Oliveira

Fontes: IBGE, g1